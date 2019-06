Tomasz Komenda będzie walczył o 19 mln zł w opolskim sądzie

Sąd Okręgowy w Opolu rozpatrzy wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla Tomasza Komendy za 18 lat spędzonych w więzieniu. Tak zdecydował Sąd Najwyższy. Niesłusznie skazany mężczyzna domaga się prawie 19 milionów złotych.

Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik niesłusznie skazanego mężczyzny zwrócił się do Sądu Najwyższego, aby sprawa Komendy nie była rozpatrywana we Wrocławiu - informuje tvn24.pl. Chodziło o to, że wyroki skazujące Komendę zapadały we wrocławskich sądach i mężczyzna ma w związku z tym traumatyczne przeżycia.