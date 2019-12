Tomasz Grodzki odpowiada na alarmujący list KE ws. ustawy PiS. Jest zapewnienie

"W imieniu Senatu RP chciałbym zapewnić, że Senat należycie rozpatrzy wszelkie projekty aktów prawnych, które mogą zagrażać rządom prawa w Polsce i polskiemu sądownictwu" - napisał Tomasz Grodzki w piśmie do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very Jourovej. To reakcja marszałka Senatu na piątkowy list KE ws. ustawy PiS dot. sędziów.



Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (PAP)

W piątek Komisja Europejska zareagowała ws. projektu ustawy PiS dot. sędziów. Pojawił się pisemny apel o powstrzymanie się od dalszych prac nad przepisami. Jak wynika ze wstępnej opinii KE, nowelizacja "godzi w praworządność i jest sprzeczna z wartościami Unii".

Zasugerowano, by cała reforma była konsultowana z Komisją Wenecką. List z apelem wysłano do najważniejszych osób w państwie: prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i Senatu.

"W imieniu Senatu RP chciałbym zapewnić, że Senat należycie rozpatrzy wszelkie projekty aktów prawnych, które mogą zagrażać rządom prawa w Polsce i polskiemu sądownictwu" - napisał marszałek Tomasz Grodzki w liście do Jourovej opublikowanym w sobotę przez Kancelarię Senatu.

W piśmie Grodzki podkreślił, że "uważa za swój obowiązek czuwać nad prawidłowym przebiegiem procesu legislacyjnego w Senacie, który to proces obejmie odpowiednie konsultacje z zainteresowanymi stronami, zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi".