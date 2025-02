To tu zaczęła się II Wojna Światowa. Odbudują najpiękniejszy most w Polsce

Społeczny Komitet Odbudowy Mostu powstał w 2012 r., czyli rok po tym, jak most na stałe został wyłączony z ruchu. Przez lata liderem tego ruchu był Łukasz Brządkowski, ale w poprzednim roku został prezydentem Tczewa, więc musiał zostawić działalność innym społecznikom. Kilkanaście dni temu, po ogłoszeniu przetargu, działacze SKOM mieli okazję do otwarcia szampana, bo pojawiła się duża szansa, by ich wieloletnie starania przyniosły efekt.

Most drogowy w Tczewie został ukończony w 1857 r. i początkowo jeździły po nim zarówno wozy, jak i pociągi - również te, które kursowały między Berlinem a Królewcem. Był wtedy najdłuższym mostem w całej Europie, mierzył bowiem 837 metrów. Przyozdabiały go neogotyckie wieże, więc ze względu na atrakcyjny wygląd budowla często gościła na pocztówkach.

Od 1891 r. był już tylko mostem drogowym, ponieważ wtedy obok niego powstał drugi, który do dziś pełni funkcje kolejowe. Natomiast w 1912 r. został wydłużony do 1030 metrów, ponieważ przesunięto wał w stronę pobliskiego Lisewa Malborskiego.

Porządniejszego remontu doczekały się dopiero w 1958 r., ale stan mostu drogowego był co najwyżej średni. W 2000 r. wyłączono go z ruchu, potem ten ruch przywrócono, a od wspomnianego 2011 r. samochody już w ogóle nie mogą z niego korzystać.

Problemem było przede wszystkim to, że jako jedyny tak duży most w Polsce znalazł się pod zarządem samorządu, a nie rządu. I nie chodzi o województwo, lecz o powiat, a powiaty są pod względem finansowym uważane za najsłabsze ogniwo samorządności. Pieniędzy na prace więc przez wiele lat nie było, nie licząc odnowienia zabytkowych wież i filarów.

W 2015 r. zakazano poruszać się po moście pieszym i rowerzystom. Wtedy również ruszył jego remont, jeszcze dzięki środkom przyznanym przez rząd PO-PSL, a później przez PiS (ale dołożyły się też województwo, powiat i miasto). Inwestycja nie miała szczęścia - wstrzymano ją na dobre w 2019 r., za czasów rządów PiS, decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków. Doszło do nieporozumień dotyczących ochrony kilkudziesięcioletnich przęseł i od sześciu lat most urywa się nad Wisłą.

- Pierwszy przewidywał rewitalizację zabytkowej części z XIX wieku (środkowe przęsła z czterema wieżami), drugi to zastąpienie przęseł ESTB replikami przęseł zabytkowych, trzecim będzie wymiana przęseł od strony Lisewa, zaś czwarty to odbudowa brakujących wieżyczek i portali.

Kilka lat po zawieszeniu prac SKOM apelował do rządu PiS, żeby przejął most od samorządu, tak jak to zrobił z Westerplatte i utworzył oddział muzeum mostów tczewskich. Powody ku temu były bardzo solidne, skoro oba te miejsce łączyło rozpoczęcie II wojny. Rząd się jednak nie dał namówić, więc most dalej należy do starostwa, które nie ma pieniędzy na jego remont. Na końcu i tak musi prosić o nie rząd. Filię muzeum natomiast udało się powołać, ale obecnie istnieje ona tylko na papierze.