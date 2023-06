To się w głowie nie mieści. W USA kradli ludzkie skóry, mózgi i głowy

Kradli na Harvardzie fragmenty ludzkich zwłok

Cedric zbierał części ciała, w tym głowy, mózgi, skórę i kości, do domu, w którym mieszkał ze swoją żoną, 63-letnią Denise. Część z nich była następnie wysyłana pocztą do nabywców. 55-latek prawdopodobnie pozwalał także osobom zainteresowanym kupnem, by same wybierały części, które najbardziej im odpowiadały, przyprowadzając potencjalnych nabywców do uczelnianej kostnicy.