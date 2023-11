"To się skończy". Zdecydowana zapowiedź Trzaskowskiego

Trzaskowski: to się skończy

Trzaskowski, zapytany o cykliczność marszu, powiedział: "Znacie nasze zdanie ws. cykliczności marszu. Ja uważam, że ten dzień nie powinien być zdominowany przez środowiska narodowe, środowiska, które były wspierane ogromnymi pieniędzmi z budżetu państwa przez PiS". - To wiemy, że się na pewno skończy, to jest jasne - powiedział prezydent stolicy. - Co będzie za rok, trudno mi mówić - podsumował.