To on poleciał ratować Mackiewicza. Co za człowiek!

"Dziękujemy", "Wspaniała robota!", "Jest pan bohaterem" – tak do Jahanzeba Qaziego zwracają się Polacy, wdzięczni za akcję ratunkową na Nanga Parbat. Pakistańczyk zdecydował się lecieć z ratownikami na pomoc Tomaszowi Mackiewiczowi i Elisabeth Revol. Oto, kim jest.

Dwa śmigłowce pakistańskiej armii dostarczyły czterech ratowników na wysokość 4820 metrów. To nie jest wysokość, na którą zazwyczaj się wlatuje. Robiąc to, wiele się ryzykuje, w tym własne życie. Wrogami są rozrzedzone powietrze, temperatura i sama maszyna. Pakistańczycy zabrali po dwóch ratowników na pokład, by zmniejszyć obciążenie i zabrać więcej paliwa. Ich walka z naturą była ryzykowna, ale opłaciła się. Polacy mieli bliżej do Revol i Mackiewicza. Dzisiaj dziesiątki internautów składają podziękowania jednemu z pilotów.