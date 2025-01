To oficjalne. Jest nowy minister nauki

Kulasek jest posłem Lewicy, od grudnia 2023 r. był wiceministrem aktywów państwowych. We wtorek został zarekomendowany przez Nową Lewicę na stanowisko ministra nauki.

- Oczywiście były różne sytuacje , wszyscy o tym wiemy, ale też dziękuję za to, że w tych trudnych momentach pan minister umiał w sposób odpowiedzialny spojrzeć na rzeczywistość także i ją ocenić. Dziękuję za tą postawę, ale przede wszystkim dziękuję za służbę publiczną i za pracę - podkreślił.

Do nowego szefa resortu nauki Marcina Kulaska Duda zwrócił się z gratulacjami, ale podkreślił, że czeka go ważne zadanie.

- Dlatego że polska nauka rzeczywiście i to nie od dzisiaj, nie od wczoraj, nie od roku, tylko od wielu, wielu, wielu lat wymaga poważnego wsparcia - mówił.

- Życzę i tego życzę także panu ministrowi, żeby pan minister był świadkiem takiego wydarzenia tutaj, w Pałacu Prezydenckim, kiedy do prezydenta Rzeczypospolitej, mam nadzieję, żeby przybył do mnie ktoś z naszej kadry naukowej z Nagrodą Nobla, uzyskaną za badania zdobyte w naszym kraju - mówił prezydent.

Dariusz Wieczorek 19 grudnia 2024 roku poinformował o złożeniu rezygnacji, co miało związek z artykułami Wirtualnej Polski. Kontrowersje dotyczące ujawniali Patryk Słowik i Paweł Figurski.

Do jednej z nich doszło na Uniwersytecie Szczecińskim, kiedy to szefowa związku zawodowego poinformowała ministra nauki o nieprawidłowościach, do których według niej dochodzi na uczelni, prosząc o zachowanie anonimowości. Mimo tego minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi.