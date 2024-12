To odkryli w Syrii. "Nie widzieliśmy czegoś takiego od czasów nazistów"

Szef organizacji Syrian Emergency Task Force Mouaz Moustafa poinformował, że w masowym grobie w Al Qutayfah (40 km od Damaszka) znajdują się ciała co najmniej 100 000 osób zabitych przez były rząd obalonego prezydenta Baszara al-Assada. W rozmowie z agencją "Reutersa" przekazał, że jest to jedno z pięciu masowych grobów, które zidentyfikował na przestrzeni lat.

Były amerykański ambasador ds. zbrodni wojennych Stephen Rapp, po wizycie w dwóch masowych grobach w miastach Kutajfa i Nadżha niedaleko Damaszku również nie ma złudzeń co do liczby pochowanych osób. - Z pewnością mamy ponad 100 tys. ludzi, którzy zostali zaginieni i torturowani na śmierć w tej machinie. Nie mam większych wątpliwości co do tego rodzaju liczb, biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy w tych masowych grobach - powiedział w rozmowie z agencją.