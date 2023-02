To nim porusza się Putin? Pancerny pociąg dyktatora

Pociąg Putina wciąż tajemnicą

Co jednak kluczowe, zdjęcie pociągu, które pokazywałoby jak wygląda z zewnątrz, nigdy nie zostało opublikowane. Nigdy nie uchwycono w pociągu także samego Putina. Maszyna, również ze względów bezpieczeństwa, ma jednak wyglądać, jak pociągi używane na co dzień przez rosyjską kolej. To po to, by uniemożliwić ewentualne rozpoznanie.