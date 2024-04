To nie koniec policyjnych kominiarek. Nowe wytyczne po proteście rolników?

Kontrowersje wokół wytycznych

I właśnie noszenie kominiarek przez policjantów z pododdziałów zwartych budzi najwięcej wątpliwości i kontrowersji. - Za rządów PiS właśnie za to właśnie krytykowano policjantów. Dawało im to dużą anonimowość, a co za tym idzie - poczucie bezkarności w sytuacji np. przekraczania uprawnień czy stosowania siły wobec uczestników zgromadzeń publicznych. A przecież policjant na służbie to funkcjonariusz publiczny - mówi nam anonimowo były wysoko postawiony komendant policji z kierownictwa tej formacji.