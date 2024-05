To nie koniec burz. Środa też przyniesie silne zjawiska atmosferyczne

Jeżeli chodzi o temperatury, to maksymalne wartości wyniosą od 21 stopni Celsjusza, a na południu kraju do 24 stopni C. W centrum i na północy kraju, temperatura może wzrosnąć nawet do 26-28 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie temperatura wyniesie od 18 do 20 stopni Celsjusza.