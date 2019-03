"To nie fejk". Fala komentarzy po materiale "Wiadomości" o Aleksandrze Dulkiewicz

"1 wódka, 2 cole i 3 ochroniarzy" - to jeden z pasków, które pokazała TVP w niedzielnych "Wiadomościach". Nie uszedł on uwadze internautów. Ci, którzy nie oglądali materiału, nie dowierzają. Przede wszystkim jednak w komentarzach wybija się oburzenie.



"PiS przedstawiło 12 punktów programowych, a programem KE jest UE..." - te słowa, cytując po części Julię Piterę, wypowiedział prowadzący "Wiadomości", kiedy na dole ekranu wyświetlono napis: "1 wódka, 2 cole i 3 ochroniarzy". Szybko okazało się do czego "pije" prezenter Michał Adamczyk. Po raz kolejny Telewizja sprowokowała internautów do aktywności w mediach społecznościowych.

"Nie da się upaść niżej'

Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Bartosz Zieliński zamieścił kadr z programu i opatrzył go komentarzem: "Z życia pasożytów dennych". Tłumaczył internautom, że pasek z "Wiadomości" to nie fejk.

Według Janusza Schwertnera z Onetu TVP "niebezpiecznie się bawi" i to jedynie przedsmak tego, co Telewizja jeszcze zrobi. "TVP chce poddać prezydent Dulkiewicz tym samym mechanizmom, co niegdyś Pawła Adamowicza. Choć widzę, że na razie jeszcze 'kulturalnie', Adamowicza oskarżaliście o promowanie nazizmu" - napisał. Zwrócił się też do pracowników TVP. Zapytał ich, "czy po takiej pracy wracają do domów i nie mają wyrzutów sumienia".