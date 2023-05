To miejsce w Małopolsce przyciąga tysiące osób. Kilka kilometrów od centrum miasta

Zalew Chechło to największy w Trzebini zbiornik wodny - jego powierzchnia liczy ok. 54 ha. Znajduje się na skraju Puszczy Dulowskiej i z dwóch stron otaczają go lasy. Uregulowana przez zaporę północno-zachodnia część zalewu jest zagospodarowana i przygotowana na przyjęcie turystów, natomiast pozostałą część pozostawiono w stanie dzikim i jest to wspaniałe miejsce dla obserwacji ptaków, poszukiwania roślin lubiących wilgotne stanowiska oraz dla amatorów wędkarstwa.