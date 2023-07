To miał być ogromny sukces. Minister w WP tłumaczy awarię mObywatela

"Jeśli ktoś myślał, ze to przeciążenie systemu, to chyba jednak nie. Ani wczoraj przed północą, ani dziś rano nie można pobrać danych do mObywatela 2.0. Wciąż nie działa, panie ministrze Cieszyński" - napisał na Twitterze dziennikarz Mariusz Piekarski, zwracając się do szefa resortu cyfryzacji, który pilotuje program zmian.