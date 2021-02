To koniec "Dziennika Wschodniego"? Likwidator wszedł do redakcji

Jak ujawnia w rozmowie z Wirtualną Polską Paweł Buczkowski, zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Wschodniego", do redakcji ok. godziny 6.00 rano weszli: likwidator, radca prawny, w towarzystwie policji, ochroniarzy i ślusarzy, którzy zmienili zamki w drzwiach redakcji, uniemożliwiając wejście tam komukolwiek z zespołu.

- Odbyło się to bez naszej wiedzy. Zostaliśmy poinformowani po 7., że coś dziwnego dzieje się w redakcji. Na miejscu zastaliśmy kilkanaście osób, które uniemożliwiały nam wejście do środka. Jednej koleżance udało się wykorzystać zamieszanie i wejść, z kolei inna koleżanka oraz dotychczasowy redaktor naczelny weszli przez okno do redakcji - relacjonuje Paweł Buczkowski, zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Wschodniego".

- Uważam, że działania likwidatora są przedwczesne. Sąd, co prawda wydał postanowienie o tym, że jest likwidator spółki. I to jest bezsprzeczny fakt, nikt z tym nie polemizuje. Natomiast w naszej ocenie dopóki to orzeczenie nie stanie się prawomocne, likwidator nie powinien podejmować żadnych działań. Sąd nie wydał jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie naszego zaskarżenia wcześniejszego postanowienia o likwidacji spółki. Nie chcemy, żeby to były działania pochopne. To nie jest fabryka śrubki, ale redakcja - mówi WP Paweł Buczkowski.