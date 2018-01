To już postanowione. USA zawieszają pomoc dla Pakistanu, bo "dają schronienie terrorystom"

Rzeczniczka Departamentu Stanu, Heather Nauert, oskarżyła Pakistan o udzielanie schronienia talibom i siatce Hakkanich. - Wciąż trwa obliczanie i przegląd rodzajów pomocy, jaką Pakistan otrzymuje od USA - zaznaczyła.

Władze Pakistanu protestują przeciwko oskarżeniom Trumpa

Jak informują media, władze kraju w odpowiedzi na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych wezwały we wtorek do MSZ ambasadora USA, by zaprotestować przeciw oskarżeniom Trumpa.