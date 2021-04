To już pewne. Jest rozporządzenie ws. powrotu do szkół

Kiedy powrót do szkół? To pytanie zadają sobie dziś wszyscy uczniowie. W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek rozporządzenie, które potwierdza wcześniejsze zapowiedzi rządu. Od poniedziałku w 11 województwach uczniowie w klasach I-III zaczną się uczyć w systemie hybrydowym. Oznacza to, że połowa z nich wróci do nauki w szkołach.

To już pewne. Jest rozporządzenie ws. powrotu do szkół Źródło: East News