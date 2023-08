To już dziś. Cmentarze w Petersburgu zamknięte przez rosyjskie służby

W ścisłej tajemnicy

Przygotowania do pogrzebu mają odbywać się na Cmentarzu Północnym oraz Serafimowskim w Petersburgu. Są one wyjątkowo chronione. Jak podaje Biełsat, na miejscu zauważono policjantów w kamizelkach kuloodpornych, żołnierzy Gwardii Narodowej oraz żałobników. Ustawiono także bramki kontrolne podobne do tych, jakie można obserwować na lotniskach.