"To jest żałosne". Fala komentarzy po wystąpieniu Ziobry

"Mnie o sympatię do Pisesmanów podejrzewać nie sposób, a jednak ani razu nie zażartowałem z choroby Ziobro i nie zażartuję. Nie daje się go lubić, ale choroba to choroba, a nie cecha charakteru" - napisał Zbigniew Hołdys, legendarny muzyk mocno zaangażowany politycznie.