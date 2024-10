To jest w Moskwie zabronione. Rosyjski system zakazów bierze się za dziecięcą zabawę

"Quadrobics (od łacińskiego quattuor – "cztery" i angielskiego aerobiku – "aerobik") to nieoficjalny sport, w którym ludzie poruszają się na czworakach, naśladując ruchy zwierząt, używają masek i sztucznych ogonów. Z jednej strony jest to trudna akrobacja, przypominająca ruchy sportowców parkour, która zapewnia równomierne obciążenie wszystkich części ciała, z drugiej strony jest to dziwne hobby, które czasami przeradza się w niewłaściwe zachowanie" - tłumaczy na przykład portal rbc.ru.