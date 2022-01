"To jest tylko pacjent DPS-u, człowiek drugiej kategorii"

Nasi pacjenci są pozbawieni dostępu do służby zdrowia. A jako mieszkańcy miasta powinni mieć do tego pełne prawo. Część pacjentów jest ubezwłasnowolnionych, mają opiekunów prawnych. Ale każdy z tych pacjentów jest mieszkańcem! I ma prawo, jak każdy inny mieszkaniec, do dostępu do NFZ. Do przychodni, do szpitala. Niestety, w praktyce tak to nie wygląda. A ustawa nie mówi, że w DPS musi być lekarz.