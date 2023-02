To jest nokaut. Tak Polacy oceniają działania rządu PiS ws. pomocy dla Ukrainy

Jak pisał wówczas portal "Politico", "po tygodniowych głośnych naciskach na dostawy czołgów Warszawa złożyła oficjalny wniosek o zezwolenie na eksport Leopardów, co zmusiło kanclerza Niemiec Scholza do ostatecznego podjęcia decyzji". Było to wręcz określane jako "zwycięstwo Polski".