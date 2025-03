Piotr Gąsowski zadebiutował w "Szkle kontaktowym". Od razu wyszedł z pewną propozycją

- Jestem zaszczycony, że jestem w tym programie. Jest to dla mnie wyróżnienie i postaram się państwa nie zawieść - mówił wyraźnie przejęty.

Widzowie dzwoniący do studia serdecznie go witali, a w trakcie debiutu Gąsowski skupił się na poważnych tematach, takich jak bezpieczeństwo Polski i plan "Tarcza Wschód". Aktor przyznał, że ze strachu oglądał wszystkie materiały, by być dobrze przygotowanym.