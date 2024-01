"To jest nasze zadanie". Nieoczekiwany gest Kosianiaka-Kamysza

- Zostaniemy sami z panem ministrem, to już nasze zadanie. Polityka, cywilny nadzór, to nasze zadanie w MON. Państwo macie zadanie związane z wyjaśnieniem, sprawdzeniem tego co działo się przez ostatnie 8 lat. Nie będziemy na waszym tle stali na konferencjach prasowych. Chcieliśmy was zaprezentować, ten etap się zakończył. Teraz będzie cześć bardziej polityczna - powiedział do zgromadzonych ekspertów, członków powołanego właśnie zespołu ds. zbadania działalności podkomisji smoleńskiej.