"To dla niego są śmieci". Ujawniono, ile Putin płaci rosyjskim żołnierzom

Jak mówi "Faktowi" gen. Waldemar Skrzypczak, były szef wojsk lądowych, żołnierze wysyłani w bój traktowani są jak mięso armatnie. – Po analizie informacji z tej legitymacji wyciągam dwa wnioski. Przede wszystkim w armii rosyjskiej służą żołnierze – najemnicy. Służą za jałmużnę, którą funduje im Putin. Po drugie ci ludzie prawdopodobnie dlatego idą do wojska, bo mają zabezpieczenie socjalne. To znaczy, że mają, gdzie spać i co jeść – mówi.