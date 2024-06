Grad jak jajka. Nawałnica zniszczyła połowę wsi

" To było jak trąba, powietrze się kręciło"

- Byłam na próbie chóru, obserwowałyśmy to z przerażeniem. To było jak trąba, powietrze się kręciło, do tego ściana deszczu, jakby ktoś z wiadra lał. I ten grad okropny. Koniec świata. Jeszcze dym, bo kable pozrywało, światła brakło - opisuje w rozmowie z WP. Na dachu jej domu nadal pracują strażacy, którzy zabezpieczają dziury.