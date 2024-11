To był samosąd. Zwłoki na ogródkach działkowych

Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna otrzymał 35 ran kłutych w okolicy serca oraz liczne rany tłuczone głowy, co doprowadziło do jego śmierci. Narzędzia zbrodni oskarżeni wrzucili do zalanego wodą wyrobiska po dawnej cegielni, skąd zostały wydobyte przez płetwonurków.