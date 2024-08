"To był duży błąd". Ofensywa Rosjan na Toreck

24. brygada Sił Zbrojnych Ukrainy odpowiedzialna za obronę Torecka została nagle w maju przerzucona do Czasiw Jaru, a wkrótce potem Rosjanie rozpoczęli ofensywę. Żołnierze ostrzegali dowództwo, że ta decyzja doprowadzi do katastrofy. Nikt ich nie słuchał. Zdobycie miasta otworzy Rosjanom drogę do logistycznej twierdzy.