To będą zupełnie inne wakacje. Drożyzna zmienia plany Polaków. "Ceny będą ok. 30 proc. wyższe"

Ekspert Nocowanie.pl zaznacza, że "Polacy na pewno wydadzą więcej niż przed rokiem". - W ubiegłym sezonie średnie ceny za nocleg kształtowały się na poziomie około 60-70 zł od osoby za dobę. Do tego mamy wzrost cen posiłków w restauracjach i przede wszystkim wzrost cen paliw. Nie da się ukryć, że to właśnie samochodem Polacy najczęściej podróżują na swój urlop. Wzrost cen spowodował, że nawet jak będziemy chcieli oszczędzić podczas wakacji, to uda nam się to w niewielkim stopniu. Jeśli nie zdecydujemy się na wyżywienie w restauracjach, to należy wziąć pod uwagę fakt, że żywność w sklepach również drożeje, a przygotowanie posiłku, jak dobrze wiemy, wymaga czasu - dodaje.