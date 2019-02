Tłusty czwartek 2019 - najlepszy pączek w Warszawie. Sprawdzamy, które stołeczne cukiernie są najlepsze

Tłusty czwartek właśnie nadszedł. Aby mieć szczęście w przez najbliższy roku należy dziś zjeść minimum jednego pączka. Poniżej prezentujemy listę cukierni, w których można kupić najlepsze pączki w Warszawie.

Tłusty czwartek 2019 – ile pączków zjadamy w tłusty czwartek?

Tłusty czwartek to jedno z najpopularniejszych świąt w Polsce. Każdego roku, w pierwszy dzień ostatków, Polacy tłumnie przybywają do cukierni i sklepów, aby kupić pączki. W tłusty czwartek zjadamy około 100 milionów pączków, a to oznacza, że na każdego Polaka przypada około 2,5 pączka.