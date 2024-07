Tłumy na Zakrzówku. "Zrezygnowaliśmy"

- Jak jest ładna pogoda w sobotę i niedzielę, to zawsze są takie kolejki - mówi "Gazecie Krakowskiej" emeryt, który w okolice Zakrzówka regularnie przyjeżdża na rowerze. Dodaje, że nigdy nie był na basenach i - widząc co się tam dzieje - wcale nie ma ochoty by z nich skorzystać.