"Nie ma piwka? Po co ja tu lazłem!". Pijanego turystę ściągał z połoniny śmigłowiec

"Wracał facet, który był lekko zdezorientowany. Żona zeszła szybciej, a on po drzemce, chwiejnym krokiem szedł na Smerek. Co chwilę pytał, ile jeszcze na dół. W końcu dwóch facetów sprowadziło go na parking, bo bankowo typ zboczyłby ze szlaku i zabłądził" - opisuje pan Tomek w grupie "Bieszczady".