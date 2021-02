Tłumy kibiców w Zakopanem? Policja wyciągnie surowe konsekwencje

Tym razem nie trzeba będzie jechać daleko, bo zawody Pucharu Świata zawitają do stolicy polskiej części Tatr. Organizatorzy przestrzegają jednak przed przychodzeniem pod Wielką Krokiew. - Proszę, żeby fani obejrzeli oba konkursy w Zakopanem przed telewizorem w domach albo pokoju hotelowym. Nie gromadźmy się pod Wielką Krokwią. Dalej w naszym kraju obowiązuje stan epidemii i zakazane są zgromadzenia powyżej pięciu osób - powiedział w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty organizator imprezy Wojciech Gumny.

Lęk przed najazdem kibiców jest tym większy, że 12 lutego, po raz pierwszy od 28 grudnia chętnym zostaną udostępnione pokoje hotelowe. Pomimo, że miejsca noclegowe będą mogły mieć tylko 50 proc. obłożenie, to docierają do nas informacje, że chętnych na przyjazd do Zakopanego nie brakuje.