Tłum przed Prokuraturą Krajową. Weszli do budynku

W piątek pod budynkiem Prokuratury Krajowej zebrał się tłum zwolenników praworządności Prawa i Sprawiedliwości. Jak informuje Goniec.pl za pośrednictwem serwisu X (dawniej Twitter), protestujący nie ograniczyli się jedynie do manifestacji przed siedzibą prokuratury. Weszli do środka, niosąc w rękach biało-czerwone flagi Polski. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie ukazujące moment wtargnięcia przeciwników wprowadzanych zmian.