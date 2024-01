Bodnar pisze do wszystkich prokuratorów. Obiecuje ważne zmiany

"Przychodzę do Prokuratury jako człowiek, któremu bliska jest ochrona praworządności i dążenie do zachowania wierności postanowieniom Konstytucji. Dlatego też w pierwszej kolejności będę podejmował działania zmierzające do przywrócenia właściwych, europejskich standardów funkcjonowania Prokuratury" - zapowiada Bodnar.