"Tłit". Janusz Kowalski gościem programu

Prezydent Warszawy zapewnił, że "10 mln Polaków zagłosowało na Polskę równą, w której nie dzieli się ludzi na równych i równiejszych". - Rafał Trzaskowski tworzył wrażenie dzięki sile wspierających go mediów, że jest człowiekiem, który może Polskę pogodzić. Pan Trzaskowski jest jednym z ostatnich ludzi, którzy by mogli uchodzić za tych zdolnych do budowy jakiejś ugody - ocenił go z kolei w rozmowie z "Dziennikiem Gazeta Prawna" Jarosław Kaczyński.