TK o zgodności z konstytucją tzw. aborcji eugenicznej

Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego w 2019 r. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zaskarżyła przepisy dotyczące tzw. aborcji eugenicznej. Wątpliwości budzi m.in. zapis mówiący o tym, że gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, to aborcja jest dopuszczalna.

Zaskarżone zostały również przepisy doprecyzowujący tę regulację. Mowa w nim o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Takie przepisy mają odmawiać nienarodzonemu dziecka prawa do poszanowania ochrony godności człowieka. Trybunał Konstytucyjny wniosek rozpatrzy w pełnym składzie.