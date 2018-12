Timmermans: to śmieszne, że polski rząd nas popędza. Wiceszef KE ponagla PiS

Jak najszybszego odwrócenia zmian w Sądzie Najwyższym domaga się od polskiego rządu wiceszef Komisji Europejskiej. - Mam nadzieję, że stanie się to szybko, bo minęły dwa miesiące od kiedy Trybunał zdecydował, że to powinno być zrobione - stwierdził Frans Timmermans.

Wiceszef KE zaznaczył, że unijni urzędnicy dostrzegają zapowiedź dostosowania się przez rząd w Warszawie do orzeczenia tymczasowego Trybunału Sprawiedliwości UE ws. przywrócenia w SN stanu sprzed działań PiS . Zauważył jednak, że nic się w tej sprawie nie dzieje.

- Wciąż czekamy, żeby to prawo weszło w życie. Musi być podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę i potem wdrożone. Mam nadzieję, że stanie się to szybko, bo minęły dwa miesiące od kiedy Trybunał zdecydował, że to powinno być zrobione - mówił.