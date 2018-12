To już pewne. KE potwierdza nieoficjalne informacje ws. Polski

Rzecznik Komisji Margaritis Schinas oficjalnie potwierdził stanowisko Komisji Europejskiej przedstawione podczas wysłuchania Polski na unijnej naradzie ministerialnej. Chodzi o wzbudzającą kontrowersje ustawę o Sądzie Najwyższym.

Timmermans poinformował, że nie zamierza zapowiadać wycofania się Komisji ze skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. polskiej ustawy. Przypomniał, że nowelizacji nie podpisał jeszcze prezydent Andrzej Duda i pdkreślił, że rząd w Warszawie wciąż nie rozwiązał takich kwestii, jak funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych, sprawy skargi nadzwyczajnej oraz nominacje do Krajowej Rady Sądownictwa.

Nieoficjalne doniesienia mediów ws. tego, co wiceszef Komisji mówił we wtorek za zamkniętymi drzwiami, potwierdził w środę rzecznik KE Margaritis Schinas. Podkreślił, że nowelizacja o Sądzie Najwyższym to krok w dobrym kierunku, ale brakuje jeszcze podpisu prezydenta.