To jest hit w sieci. "Duety" na TikToku z Kaczyńskim

Nie brak i żartobliwych reakcji na nagranie prezesa. Sporą popularnością cieszy się wideo, na którym obok prezesa PiS pojawia się mężczyzna zbierający chrust do spalenia i wycinający fragment opony, którą ma zamiar wrzucić do pieca, by ogrzać dom. To oczywista aluzja do słów Jarosława Kaczyńskiego, który na jednym ze spotkań z mieszkańcami mówił, że "należy palić wszystkim, za wyjątkiem opon oczywiście".