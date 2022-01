Terror antyszczepionkowców. Nie działają na nich argumenty partyjnych kolegów

Projekt nowej ustawy, który umożliwia testowanie pracowników, "jak ognia boi się słowa, szczepienie’" - uważa Katarzyna Lubnauer z KO. Nowe przepisy, które miały zachęcać do szczepień, o szczepieniach nic nie mówią. "Według opozycji to potworek prawny. Porozumienie nazwało nawet ustawę ‚lex konfident’, bo napuszcza ludzi na siebie" - komentuje gazeta, wyjaśniając, że zgodnie z projektem Czesława Hoca, jeżeli pracownik zachoruje i będzie miał uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy, to może złożyć pracodawcy wniosek o odszkodowanie. Będzie musiał je wypłacić pracownik, który nie poddał się testowi, i którego podejrzewa się o zarażenie innego pracownika.