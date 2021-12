Warszawa: Tęczowa choinka na Placu Zbawiciela. "To wsparcie dla osób LGBT+"

- Mój ojciec nie chce mnie widzieć. Jak przyszedłem do niego na Wigilię trzy lata temu, usłyszałem: "Po co tu przylazłeś? Zepsułeś mi Wigilię, brzydzę się tobą!". Wiele dzieciaków LGBTIA jest wyrzucanych z domu przez to, że rodzice są homofibiczni - mówił "Gazecie Wyborczej".