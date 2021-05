Te kraje luzują lockdown. Gdzie jest najbliżej normalności?

Grecja odmraża gastronomię. Ale bez muzyki

Z danych Johns Hopkins University wynika, że tygodniowy wskaźnik zachorowań na 100 tys. mieszkańców wynosi w Grecji około 150, czyli mniej więcej tyle co w Niemczech. Około 8 procent mieszkańców kraju otrzymało już przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Od 15 maja Grecja chce się kompletnie otworzyć na turystów. Co prawda już teraz można jeździć do Grecji, ale po przybyciu na miejsce należy niezwłocznie udać się do swojego miejsca docelowego.