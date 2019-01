Te dzieci nie miały szans na przeżycie. "Jurku, bez ciebie nas by nie było"

Lila, Gabryś, Ksawery i tysiące innych dzieci przeżyły dzięki sprzętowi zakupionemu przez WOŚP. Matki jednoczą się i apelują do Jerzego Owsiaka: Jurek, zostań! Tylko dzięki Tobie moje dziecko żyje.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej WOŚP Jerzy Owsiak złożył rezygnację z funkcji prezesa fundacji WOŚP. Zarząd Fundacji WOŚP ją przyjął. Nie powstrzymało to nawoływania Owsiaka do zmiany decyzji.

Lillian, 910 gram, 33 cm

Dziewczynka ma dziś pięć lat. W tym roku wszystkie uzbierane przez siebie pieniądze oddała do puszki. - Mamo, to dla dzidziusiów takich jak ja - mówiła 5-latka.

- Jeśli Jurek odejdzie, Orkiestra umrze. A takich Lilek, jak moja, są tysiące i bardzo potrzebują jego i Orkiestry. Bo bez niego i WOŚP takie maluszki nie będą miały szans na najcudowniejsze, co dzięki Jurkowi mamy - życie i zdrowie - mówi pani Zofia. I apeluje, by Owsiak został.