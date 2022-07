Tchórze mszczą się na grobach. "Zniszczenie kwater żołnierzy AK na Białorusi to barbarzyństwo"

Łukaszenka chce zmienić historię

- To oczywiście jest barbarzyństwo nad pamięcią historyczną. Jest ono absolutnie sprzeczne z tradycją białoruską, bo Białorusini zawsze dbają o miejsce pochówku. To jest działanie Łukaszenki skierowane na to, żeby zniszczyć pamięć i zmienić historię, żeby pokazać przez to swój stosunek do narodu polskiego - powiedział Łatuszka dziennikarzom.