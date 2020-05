Tatry. Wypadek na Szpiglasowej Przełęczy

W rejonie Szpiglasowej Przełęczy doszło do groźnego wypadku. Turysta poślizgnął się na śniegu i spadł około 200 m w dół. Przetransportowano go do szpitala.

Tatry. Na Szpiglasowej Przełęczy doszło do wypadku (PAP)