Tatry pod śniegiem. Pogoda sprowadziła zimę na Kasprowy Wierch

Tatry. Pierwszy śnieg na Kasprowym Wierchu

Czy to oznacza początek zimy w Tatrach? Meteorolodzy prognozują, że najbliższe dni będą cieplejsze i śnieg najprawdopodobniej szybko stopnieje. Jednak od niedzieli znowu przewidywane jest ochłodzenie, a synoptycy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach polskich gór.

Tatry. Czy to początek zmiany pogody?

Śnieg spadł nie tylko na Kasprowym Wierchu. Powyżej 1800 m n.p.m. leży kilkucentymetrowa warstwa świeżego śniegu, a miejscami mogą występować oblodzenia. Przewodnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują do turystów o to, by na szlakach zachowywali szczególną uwagę.