Tatry. Niesamowite wideo. Wodospad płynął do góry

Tatry. Wodospad płynął do góry

W słowackich Tatrach doszło do niezwykłego zjawiska. W opublikowanym na Facebooku nagraniu wideo widać, jak wodospad płynie... do góry. To efekt silnych podmuchów wiatru, które sprawiają, że woda z górskiego potoku nie spływa jak zawsze po skałach, tylko jest zdmuchiwana. Nagranie robi wrażenie.