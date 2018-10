Tatry: Halny powala drzewa, niszczy domy i auta. Wieje 150 km/h!

Bardzo silne porywy wiatru halnego odnotowano w Tatrach. Powalone drzewa blokowały drogi, niszczyły dachy budynków oraz samochody. Wiatr osiągał prędkość ponad 150 kilometrów na godzinę. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy.

Wiatr halny przewrócił drzewa na drogę Oswalda Balzera prowadzącą z Zakopanego do Morskiego Oka. Zablokowany jest odcinek Wierch Poroniec - Łysa Polana. Strażacy próbowali usunąć przeszkodę, ale łamały się kolejne drzewa. Z uwagi na zagrożenie musieli się wycofać.

Nie jeździ kolej na Kasprowy Wierch. Na szczycie góry wiatr halny osiąga prędkość aż 155 km/h. Wszystkie punkty wejściowe do Tatrzańskiego Parku Narodowego zostały zamknięte. TPN poinformował jednak na swojej stronie na Facebooku, że "nie pobiera opłat za wstęp, ale nie zakazuje wejścia na własną odpowiedzialność". - Halny powoduje łamanie się drzew i gałęzi. Wiele szlaków jest zawalonych i nie nadaje się do przejścia. Jeżeli ktoś wchodzi na teren Tatr, nawet w tatrzańskie doliny, robi to na własne ryzyko. Sytuacja jest niebezpieczna - dodała Paulina Kołodziejska, która pracuje w TPN.