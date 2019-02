"Taśmy Kaczyńskiego". Nowy sondaż

Czy "taśmy Kaczyńskiego" osłabią Prawi i Sprawiedliwość? W tej kwestii Polacy są podzieleni - wynika z w sondażu SW Research.



Badanie zostało przeprowadzone dla serwisu rp.pl. I tak, największa grupa respondentów (43 proc.) uważa, że "taśmy Kaczyńskiego" osłabią PiS, a co trzeci Polak (33 proc.) jest przeciwnego zdania. Opinii w tej sprawie nie ma blisko co czwarty badany (24 proc.).

Częściej na możliwość osłabienia PiS wskazują kobiety (43 proc.), badani do 24 lat (51 proc.), ankietowani o dochodzie netto powyżej 5000 zł (49 proc.) oraz badani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (48 proc.).

Jego zdaniem zaufanie do partii rządzącej straci niewielka - kilkuprocentowa - grupa wyborców, która "świadomie przekona się, że 'działania finansowe' prowadzone przez PiS nie różnią się w sposób znaczący od poprzednich formacji sprawujących władzę w kraju".

WP też zbadała, co sądzą Polacy

Przypomnijmy, zaledwie kilka dni temu o to, co Polacy sądzą o taśmach, pytaliśmy w badaniu na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski. 40 proc. badanych stwierdziło wtedy, że zaszkodzą one PiS-owi, odmiennego zdania było 34 proc. ankietowanych.